10 июня 2018, воскресенье

В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь

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Самолет разбился во время захода на посадку в аэропорт
Фото: EPRZ Spotting Team

Самолет разбился во время захода на посадку в аэропорт

В авиакатастрофе легкомоторного самолета в аэропорту Жешува в субботу, 9 июня, пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь, пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет на борту которого находился наш коллега народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице ", – написал Мосийчук.

Напомним, 9 июля в польском аэропорту Жешува во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. В результате крушения пострадали три человека. Один из пострадавших, получивший тяжелые травмы, доставлен в больницу вертолетом скорой помощи. 

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