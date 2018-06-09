В Польше разбился украинский легкомоторный самолет, пострадали три человека

В Польше в аэропорту Жешува во время посадки разбился украинский легкомоторный самолет. В результате крушения пострадали три человека. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на польское издание TVN24.

Небольшой самолет Cessna зарегистрирован в Украине.

В сообщении уточняется, что самолет совершил аварийную посадку.

Из-за аварии аэропорт перенаправил несколько рейсов. В 16:30 работа аэропорта была восстановлена.

"Все люди, которые летели на самолете, получили ранения. Ранения одного человека были серьезными, и его отвезли в больницу на вертолете Службы спасения. Два других человека отправились в больницы на скорой помощи", – рассказала изданию пресс-секретарь полиции Подкарпатья Марта Табаш-Рийгель.

Ранее сообщалось, что 31 мая в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.