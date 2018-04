В Тунисе разбился военный самолет, есть жертвы

На востоке Туниса разбился военный самолет, в результате крушения погибли по меньшей мере два человека, сообщает Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс.

Как отмечается, учебное воздушное судно совершало тренировочный полет.

Two military men were killed in a military plane crash on Monday evening in an area adjacent to the air base in Tunisia's Sfax state ..

الله يرحمهم pic.twitter.com/ZdXbjUiXsj