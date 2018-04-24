В Тунисе разбился военный самолет, есть жертвы

На востоке Туниса разбился военный самолет, в результате крушения погибли по меньшей мере два человека, сообщает Reuters.
Инцидент произошел неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс.
Как отмечается, учебное воздушное судно совершало тренировочный полет.
Two military men were killed in a military plane crash on Monday evening in an area adjacent to the air base in Tunisia's Sfax state ..— eya sta (@sta_eya) 23 апреля 2018 г.
الله يرحمهم pic.twitter.com/ZdXbjUiXsj
На месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.
Напомним, в Алжире разбился военный самолет, число погибших может достигнуть 200 человек.
Комментарии
Правила комментирования