В Тунисе разбился военный самолет, есть жертвы

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Учебное воздушное судно совершало тренировочный полет (иллюстративное фото)
Фото: mirror.co.uk

Учебное воздушное судно совершало тренировочный полет (иллюстративное фото)

На востоке Туниса разбился военный самолет, в результате крушения погибли по меньшей мере два человека, сообщает Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от авиабазы рядом с городом Сфакс. 

Как отмечается, учебное воздушное судно совершало тренировочный полет.

На месте авиакатастрофы работают спасатели. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, в Алжире разбился военный самолет, число погибших может достигнуть 200 человек.

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