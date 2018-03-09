В Алабаме арестовали подозреваемого в стрельбе в школе Бирмингема

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полиция выясняет детали перестрелки
Фото: CNN

Полиция выясняет детали перестрелки

Полиция арестовала ученика, которого подозревают в стрельбе в старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме, штат Алабама.

Полицейские выясняют, как ученик мог пронести оружие в школу, которая оборудована металлодетекторами, передает CNN.

"Один человек был взят под стражу в связи со стрельбой, в результате которой один ученик погиб и двое были ранены в средней школе штата Алабама", - сообщили в полиции.

Напомним, 7 марта в старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме, штат Алабама, произошла перестрелка между учениками.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове