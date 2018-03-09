В Алабаме арестовали подозреваемого в стрельбе в школе Бирмингема

Полиция арестовала ученика, которого подозревают в стрельбе в старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме, штат Алабама.

Полицейские выясняют, как ученик мог пронести оружие в школу, которая оборудована металлодетекторами, передает CNN.

"Один человек был взят под стражу в связи со стрельбой, в результате которой один ученик погиб и двое были ранены в средней школе штата Алабама", - сообщили в полиции.

Напомним, 7 марта в старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме, штат Алабама, произошла перестрелка между учениками.