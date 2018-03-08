В результате стрельбы в школе штата Алабама погиб человек, двое учеников получили ранения

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Полиция назвала происшествие
Фото: CuartoPoderNoticias via Twitter

Полиция назвала происшествие "случайной стрельбой"

В старшей школе Huffman High School, которая находится в Бирмингеме штат Алабама, произошла перестрелка между учениками.

Как сообщает местный сайт Al.com, во время стрельбы были ранены три человека, один из которых скончался во время госпитализации.

 

В данный момент полиция ведет расследование и выясняет причины перестрелки.

Также в школу направляется мэр города Бирмингем Рэндалл Вудфин.

Напомним, что 2 марта в студенческом общежитии Центрального мичиганского университета произошла стрельба (штат Мичиган, США).

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