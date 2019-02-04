В аэропорту Мюнхена из-за снегопада отменили 140 рейсов Сегодня, 16:30 376 Цей матеріал також доступний українською rollin_miller/pixabay.com Более сотни рейсов отменили из-за сильного снегопада rollin_miller/pixabay.com

В аэропорту Мюнхена в понедельник, 4 февраля из-за снегопада в Баварии отменили 140 рейсов.

Об этом сообщает BR24.

Взлетные полосы в значительной степени удалось расчистить, однако отмены рейсов избежать не удалось.

Напомним, что в понедельник, 4 февраля, в аэропорту Гамбурга отменили 58 рейсов из-за забастовки персонала, который обслуживает наземные транспортные средства. Профсоюз требует повысить зарплаты на 275 евро в месяц для почти тысяч сотрудников наземных транспортных служб аэропорта.