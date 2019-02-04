Аэропорт Гамбурга отменил десятки рейсов из-за забастовки персонала Сегодня, 10:39 47 Цей матеріал також доступний українською Hamburg Airport via Facebook Уже отменены 58 авиарейсов Hamburg Airport via Facebook

В понедельник, 4 февраля, в аэропорту Гамбурга отменили 58 рейсов из-за забастовки персонала, который обслуживает наземные транспортные средства.

Как сообщает DW, профсоюз Verdi предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта.

Всего на 4 февраля было запланировано 388 рейсов - 194 вылета и 194 посадки. По предварительным данным, отменены 58 рейсов.

Профсоюз требует повысить зарплаты на 275 евро в месяц для почти тысяч сотрудников наземных транспортных служб аэропорта.

Персонал отвечает за погрузку и выгрузку багажа, а также доставку пассажиров к самолетам на автобусах.