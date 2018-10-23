В аэропорту Греции задержали украинского капитана

В Греции взяли под стражу гражданина Украины, работавшего капитаном на судне ERATO под флагом Либерии.

Об этом УНИАН заявил представитель благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль Андрей Шевченко.

По информации фонда, украинский капитан Шемонаев В.Ю. был задержан властями Греции 2 октября в аэропорту Афин якобы по запросу Интерпола. Его родственники рассказали, что мужчина после окончания рейса возвращался в Украину.

"Родные моряка рассказывают, что основанием для подобных действий была информация о нахождении судна в районе с подозрительной активностью… Само дело, в рамках которого задержан гражданин Украины, рассматривается компетентными органами Испании", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что судно ERATO беспрепятственно ушло из Афин и продолжает работать с новым экипажем. Предыдущий экипаж убыл домой.

По данным фонда, власти Греции заявили о намерениях экстрадировать украинца в Испанию. Близкие моряка расценивают это как способ бюрократически затянуть и запутать дело.