У берегов Греции задержали украинское судно, перевозившее мигрантов – СМИ

По данным СМИ, судно под украинским флагом перехватил греческий патруль

У берегов Греции задержали судно с мигрантами на борту, которое шло под украинским флагом, пишет Ekathimerini.

По данным СМИ, судно с 65 мигрантами перехватил патруль порта Патры в западной Греции.

Трое иностранцев 30,32 и 37 лет были задержаны по обвинению в контрабанде людей.

Еще два человека, один из которых гражданин Греции, были задержаны на суше. Они ждали прибытия нелегальных мигрантов в грузовике.

В МИД Украины пока не прокомментировали инцидент.

Это не первый случай с участием украинских моряков. Так, в июле текущего года суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта Ивано-Франковской группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

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В начале сентября суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры относительно шести граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов из стран Ближнего Востока.