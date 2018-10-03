03 октября 2018, среда

У берегов Греции задержали украинское судно, перевозившее мигрантов – СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным СМИ, судно под украинским флагом перехватил греческий патруль

По данным СМИ, судно под украинским флагом перехватил греческий патруль

У берегов Греции задержали судно с мигрантами на борту, которое шло под украинским флагом, пишет Ekathimerini.

По данным СМИ, судно с 65 мигрантами перехватил патруль порта Патры в западной Греции.

Трое иностранцев 30,32 и 37 лет были задержаны по обвинению в контрабанде людей.

Еще два человека, один из которых гражданин Греции, были задержаны на суше. Они ждали прибытия нелегальных мигрантов в грузовике.

В МИД Украины пока не прокомментировали инцидент.

Это не первый случай с участием украинских моряков. Так, в июле текущего года суд греческого города Пирей приговорил к 180 годам тюрьмы музыканта Ивано-Франковской группы Перкалаба Сергея Шваюка и его друга Петра Литвинчука по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

Смотрите также 

В начале сентября суд греческого города Каламата вынес обвинительные приговоры относительно шести граждан Украины за незаконную перевозку мигрантов из стран Ближнего Востока.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове