Ураган Флоренс ослаб до третьей категории

Ураган Флоренс, который приближается к берегам США, ослаб до третьей категории из пяти возможных.

Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Предупреждения об урагане и штормовых ветрах были выпущены для Северной и Южной Каролины.

Согласно обновленным данным, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 125 миль/час.

Смотрите также NASA показало масштабы приближающегося к США урагана Флоренс

Ранее сообщалось, что ураган Флоренс достиг четвертой категории из пяти возможных.

Режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд, Вирджиния, Джорджия и в столице Вашингтоне.