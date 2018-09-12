Ураган Флоренс ослаб до третьей категории

Ураган Флоренс, который приближается к берегам США, ослаб до третьей категории из пяти возможных.
Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.
Предупреждения об урагане и штормовых ветрах были выпущены для Северной и Южной Каролины.
Согласно обновленным данным, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 125 миль/час.
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Ранее сообщалось, что ураган Флоренс достиг четвертой категории из пяти возможных.
Режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд, Вирджиния, Джорджия и в столице Вашингтоне.
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