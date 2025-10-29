Самый мощный ураган Мелисса , когда-либо фиксировавшийся в Атлантическом бассейне по давлению и скорости ветра достиг суши в Ямайке во вторник, 28 октября. Местные чиновники заявили, что пока невозможно оценить ущерб и нет информации о жертвах шторма.

Об этом сообщает The Washington Post.

Ямайка пережила «один из худших периодов в своей истории», заявил министр местного самоуправления Десмонд Маккензи.

«По всей стране почти в каждом округе заблокированы дороги, повалены деревья [и] электроопоры, а во многих общинах наблюдаются сильные наводнения. Ямайка пережила, как я могу сказать, один из худших периодов в своей истории», — сказал он.

По данным Национального центра ураганов, шторм накрыл юго-запад Ямайки с максимальной скоростью ветра около 300 км/ч. Его «глаз» достиг побережья вблизи города Нью-Хоуп, примерно в 120 километрах к западу от столицы Кингстона. Перед тем как выйти на сушу, скорость ветра уменьшилась до около 235 км/ч, что соответствует урагану 4-й категории. Его центр двигался с северного побережья западной части острова.

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Во вторник ураган прошел через западную часть Ямайки, принеся сильный ветер и ливни. На острове повалило много деревьев и линий электропередач, а улицы оказались под водой.

По данным компании Jamaica Public Service Company, которая поставляет электроэнергию по всей стране, примерно 240 тысяч потребителей остались без света. Это составляет около 35% всех клиентов компании.

Сотни тысяч людей на Кубе эвакуировали в убежища из-за урагана Мелисса, пишет The Guardian. Ожидается, что Мелисса пройдет через остров утром, а позже в среду двинется в направлении Багамских островов. Американские синоптики предупреждают о продолжительных сильных дождях, которые могут вызвать опасные наводнения и оползни.

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Patrice Noel

Фото: CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS

28 октября The Guardian сообщала, что ураган Мелисса унес жизни семи человек в Карибском бассейне: трех — на Ямайке, трех — на Гаити и одного — в Доминиканской Республике. Еще один человек считается пропавшим без вести.

Фото: REUTERS/Norlys Perez

Фото: REUTERS/Norlys Perez

По данным исследователя ураганов из Университета штата Колорадо Филиппа Клотцбаха, Мелисса занимает шестое место среди сильнейших ураганов, зафиксированных с 1979 года. По данным Национального центра ураганов США, на востоке Ямайки может выпасть до одного метра дождя, а в западной части Гаити — до 40 сантиметров. Специалисты предупреждают о возможных катастрофических паводках и оползнях.