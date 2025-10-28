Ураган Мелисса унес жизни семи человек в Карибском бассейне: трех — на Ямайке, трех — на Гаити и одного — в Доминиканской Республике. Еще один человек считается пропавшим без вести, пишет The Guardian .

Мелисса по скорости ветра входит в двадцатку самых мощных штормов в Атлантике и может подняться еще выше, если продолжит усиливаться в течение ночи, пишет CNN. Скорость ветра достигала более 180 км в час.

По уровню атмосферного давления шторм выглядит еще более впечатляюще — по данным исследователя ураганов из Университета штата Колорадо Филиппа Клотцбаха, Мелисса занимает шестое место среди самых сильных ураганов, зафиксированных с 1979 года.

Низкое давление обычно свидетельствует о большей силе урагана и скорости ветра. Сейчас центральное давление Мелиссы составляет 901 миллибар, что делает ее мощнее урагана Катрина, и уступает лишь таким историческим штормам, как Вилма и Рита.

По данным Национального центра ураганов США, на востоке Ямайки может выпасть до одного метра дождя, а в западной части Гаити — до 40 сантиметров. Специалисты предупреждают о возможных катастрофических паводках и оползнях.

Приход Сент-Элизабет на Ямайке уже остался без электричества — сильный ветер повалил линии электропередач. Именно этот район подвергся мощному удару урагана Берил, который в прошлом году вызвал масштабные разрушения в Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде и Ямайке. Местные жители говорят, что только недавно восстановили свои дома после предыдущего стихийного бедствия.

Правительство заявило, что сделало все возможное для подготовки к шторму, но предупредило о возможных серьезных последствиях. Премьер-министр Эндрю Холнесс подчеркнул, что в регионе нет инфраструктуры, способной выдержать ураган пятой категории. По его словам, главной задачей теперь является скорейшее восстановление после стихии.

На юге Ямайки прогнозируют штормовую волну высотой до четырех метров, которая может представлять угрозу для жизни. Власти опасаются, что вода может затопить прибрежные больницы.

Министр здравоохранения Кристофер Туфтон сообщил, что некоторых пациентов уже перевели с первого этажа на второй, надеясь, что этого хватит, если волна действительно достигнет берегов.