В Швеции умер известный преступник, причастный к появлению термина «стокгольмский синдром»

В Швеции умер один из самых известных преступников Кларк Улофссон, с которым связан термин «стокгольмский синдром». Об этом сообщает газета Dagens ETC со ссылкой на семью мужчины.

Отмечается, что Улофссон умер 24 мая в больнице города Арвик после продолжительной болезни. Ему было 78 лет.

Улофссона называют первым шведским поп-гангстером. В 2022 году Netflix снял сериал о его жизни под руководством режиссера Юнаса Окерлунда, главную роль сыграл Билл Скашгорд.

Реклама

Улофссон вырос с матерью-одиночкой и двумя младшими сестрами в городе Гетеборг. Он начал преступную деятельность в молодом возрасте. В 19 лет его осудили за кражу со взломом и участие в убийстве полицейского.

Широкую известность Кларк Улофссон получил благодаря событиям вокруг ограбления банка на площади Норрмальмсторг в 1973 году. Тогда осужденный преступник Ян-Эрик Ульсон, находясь во временном отпуске из тюрьмы, захватил банк в Стокгольме и взял в заложники четырех человек.

Ульсон требовал освободить из-под стражи Улофссона, с которым познакомился в тюрьме, и доставить его в банк. Правоохранители выполнили это требование, после чего Улоффсон вместе с другими заложниками провел в захваченном здании шесть дней.

За это время заложники сблизились со своими похитителями и отказались сотрудничать с полицией. После освобождения заложники также сочувствовали своим похитителям, что привело к академическому интересу к этому делу. Так возник термин «стокгольмский синдром».

Читайте также: В Швеции на территорию торгового представительства России неизвестный дрон сбросил пакет с краской

Улофссон также участвовал в ограблении музея Модерна в Стокгольме в 1993 году. Тогда воры ворвались в музей через крышу и украли восемь работ общей стоимостью 500 млн крон. Задачей Улофссона было найти покупателей на похищенные работы.

В 1980-х годах мужчина вместе с женой переехал в Бельгию. Позже он был осужден за еще несколько преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Несколько лет назад Улофссон заболел загадочной болезнью, из-за которой он похудел на 46 килограммов.