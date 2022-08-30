Отец германского единства, признавший оккупацию Крыма. 10 фактов из жизни Михаила Горбачева 30 августа, 23:40 Михаил Горбачев в 2019 году (Фото:Горбачев-фонд)

30 августа 2022 года умер Михаил Горбачев, проживший дольше всех среди советских лидеров.

Сразу после того, как российский диктатор Владимир Путин сменил на посту Бориса Ельцина, Горбачев был его критиком, однако впоследствии стал высказываться одобрительно о его агрессивной политике. В частности, Горбачев одобрял оккупацию Крыма и предполагал возможность появления нового Союзного государства в границах СССР.

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Через два дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину основанный бывшим политиком Горбачев-Фонд опубликовал короткое заявление с призывом прекратить боевые действия и начать переговоры.

НВ приводит 10 фактов биографии первого и единственного президента СССР.



Детство. Мог стать Виктором

Сын колхозников Сергея и Марии Горбачевой Михаил родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Северо-Кавказского края. По материнской линии он украинец: дед Горбачева Пантелей Гопкало родился в Черниговской губернии.

Горбачев с дедом Пантелеем и бабушкой Василисой, 1936 год / Фото: Горбачев-фонд

Родители назвали будущего инициатора перестройки Виктором. Но спустя две недели «переименовали». «Меня привезли в соседнее село Летницкое (теперь оно в Ростовской области), где церковь была, — крестить. У деда Андрея (по отцовской линии — ред.) спросили: „Как назовем?“ — „Михаилом“. Все! Там демократия простая была, и хотя отец и мать на крещении, конечно, присутствовали, права голоса не имели», — рассказывал Горбачев Дмитрию Гордону в 2011 году.

Около полугода Привольное было оккупировано нацистской армией. После освобождения села Михаил стал совмещать учебу в школе с работой в колхозе. Ему нравились комбайны. В 1949 году 18-летнего Михаила за успехи в намолоте зерновых наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Студенчество. Раиса

В 1950 году Горбачев поступил на юридический факультет МГУ, причем без экзаменов — как отличник (закончил школу с серебряной медалью) и орденоносец. В том же году на философский факультет, и тоже без экзаменов, приняли девушку из Стерлитамака Раису Титаренко.



Молодые люди познакомились в общежитии, 25 сентября 1953 года расписались, но отмечали свадьбу только в ноябре, в диетической столовой. На столе были котлеты, винегрет и водка, вспоминал Горбачев. В следующем, 1954 году у Раисы случился приступ ревматизма, который дал осложнения. Она была беременна, но врачи категорически не советовали рожать. «Мне сказали: „Делайте выбор: ребенок может родиться, а может и нет, но жену вы потеряете. Сердце ее может не выдержать“. Беременность прервали. Нам сказали, что это был мальчик. Как Раиса переживала, страдала! Я успокаивал как мог. А ведь мы уже имя обсуждали: уговаривал назвать сына Сергеем, в честь моего отца», — рассказал экс-президент СССР Комсомольской правде в 2014 году.

После переезда семьи в Ставрополь Раиса почувствовала себя лучше. В 1957 году у Горбачевых родилась дочь Ирина.

Супруги были неразлучны до самой смерти Раисы Максимовны. 20 сентября 1999 года она скончалась от лейкоза в клинике немецкого Мюнстера.

Раиса и Михаил Горбачевы в октябре 1986 года / Фото: REUTERS

Откуда у него пятно

Отличительная особенность Михаила Горбачева — большое родимое пятно на голове. В советские времена это вызывало насмешки: на официальных портретах членов Политбюро пятно ретушировали, но на кадрах телесъемки его было хорошо видно.

После внедрения политики гласности фото стали публиковать уже без ретуши.

Архивный документ, опубликованный в 2020 году на сайте Госдепартамента США, содержит выдержки из рабочих материалов подготовки американских дипломатов к переговорам с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в 1985 году. Один из шутливых тезисов звучал так: «Если Советы демонтируют все SS-20 (ракетный комплекс средней дальности — ред.), мы готовы стереть родимое пятно Горбачева на американских фотографиях».

Пятно представляет собой младенческую капиллярную гемангиому — доброкачественную опухоль. Совершать манипуляции с ней небезопасно, ее удаляют, только если она быстро растет. Гемангиома у Горбачева была всегда, но до поры до времени ее скрывали волосы. К 40 годам партфункционер начал лысеть.



Покровитель. Таинственная смерть

Горбачев считался протеже своего предшественника на посту первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС Федора Кулакова, который всячески способствовал карьере уроженца Привольного.

В 1971-м Кулаков стал самым молодым членом Политбюро, будучи при этом секретарем ЦК, отвечавшим за аграрный сектор. 17 июля 1978 года 60-летнего функционера нашли мертвым на подмосковной даче. Бывший управделами Совмина Михаил Смиртюков рассказывал, что рядом с кроватью лежали две пустые бутылки из-под коньяка. Причиной смерти назвали паралич сердца. Член Политбюро злоупотреблял выпивкой; в день смерти он, по свидетельству историков, поругался с женой.

По стране поползли слухи, что Кулакова убили — не то отравили, не то застрелили. «Особым знаком» советские люди называли то, что ни генсек Леонид Брежнев, ни глава правительства Алексей Косыгин не присутствовали на похоронах.

В состав похоронной комиссии включили Горбачева. В день погребения Кулакова, 20 июля, он впервые в жизни выступил с трибуны Мавзолея. А спустя четыре месяца, 27 ноября 1978-го, 47-летний Горбачев стал преемником Кулакова в должности секретаря ЦК КПСС.

В декабре того же года с трудом разговаривавший Брежнев наградил нового обитателя Кремля орденом Октябрьской революции. На той же церемонии орден Ленина получил первый секретарь ЦК Компартии Грузии Эдуард Шеварднадзе, будущий соратник Горбачева.

1985. Перестройка

В последние годы жизни Горбачева пресса писала, что якобы он стал генеральным секретарем ЦК после того, как при голосовании членов Политбюро получил всего на один голос больше, чем глава московского горкома, консерватор Виктор Гришин. Это берет начало из мемуаров Горбачева, где он рассуждает, что, если бы его весной 1985-го поддерживали «50% членов Политбюро плюс один голос», он не брался бы за преобразования в стране.

Архивных доказательств ожесточенной аппаратной борьбы не существует. Гришин сам говорил, что самоустранился от борьбы за пост. В пользу Горбачева свидетельствовала кремлевская иерархия — именно он вел заседания Секретариата ЦК, а во время совещаний сидел по правую руку от генсека Константина Черненко.

Вечером 10 марта 1985 года Черненко, несколько дней пролежавший в Кремлевской больнице в сумеречном состоянии, умер. 11 марта состоялось заседание Политбюро. Слово взял Громыко. Он предложил кандидатуру Горбачева на должность генерального секретаря. Никто не стал возражать. Пленум ЦК утвердил назначение вечером 11 марта.

Горбачев, Громыко и премьер-министр Николай Рыжков на трибуне Мавзолея, 1988 год / Фото: Горбачев-фонд

Новый генсек 23 апреля 1985 года выступил с речью о необходимости ускорения социально-экономического развития страны.

23 мая Горбачев на встрече с жителями Ленинграда заявил: «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться».

Ускорение и перестройка (а также заявленные несколько позже гласность и демократизация) стали краеугольными камнями политики нового руководства СССР.

Чернобыль. Жизнь и сериал

Михаил Горбачев в поздние годы признавал, что некоторые действия властей после взрыва на Чернобыльской атомной станции в 1986 году были неверными. В частности, трехнедельное молчание Кремля о случившемся и первомайское шествие в Киеве. «Манифестации не были отменены, так как к 1 мая еще не было полной картины случившегося. Действительно, мы боялись паники — вы сами можете представить себе возможные последствия массовой паники в многомиллионном городе! Теперь ясно, что это было ошибкой», — говорил политик ВВС в 2006 году.

Об аварии на ЧАЭС и роли Горбачева заговорили вновь в 2019-м, когда шведский актер Давид Денсик стал киновоплощением советского лидера в сериале НВО Чернобыль. По сюжету советский лидер переживает, чтобы не было утечек о взрыве в западную прессу. Также, намекают создатели фильма, из-за недовольства Кремля излишней откровенностью главного героя, академика Валерия Легасова, ему испортили карьеру. Горбачев в интервью радио Говорит Москва утверждал, что не причастен к гонениям на Легасова.

Давид Денсик в роли Горбачева / Фото: Кадр из сериала Чернобыль

Мавзолей. Покушение

7 ноября 1990 года житель Ленинграда Александр Шмонов стрелял в Горбачева во время демонстрации. Президент СССР стоял на трибуне Мавзолея. Шмонов, прятавший под одеждой обрез, вклинился в колонну демонстрантов и сумел приблизиться к главе государства на расстояние 50 метров.

Он дважды выстрелил, но один из милиционеров успел ударить по обрезу — и обе пули ушли выше. Шмонова задержали сотрудники КГБ. Трансляция шествия по ЦТ была прервана на 15 минут.

На следствии Шмонов утверждал, что хотел попасть Горбачеву в голову, поскольку знал, что тот в бронежилете. Мотивом покушавшийся назвал месть за кровавые события в Тбилиси и Баку и необходимость избрания президента СССР на всенародных выборах.

Террориста признали душевнобольным. Он провел в клинике четыре года.

Часы Судного дня

С 1947 года ученые-атомщики из США регулируют положение стрелок Часов Судного дня, в которых полночь символизирует ядерный катаклизм. На момент прихода Горбачева к власти они показывали 23:57.

Уже в 1988-м стрелки передвинули на 23:54, спустя два года — на 23:50. В 1991-м, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегических вооружений, «часы» показывали 23:43 — это самое далекое от полуночи положение стрелок за всю историю, свидетельствовавшее об успехе горбачевской политики разрядки.

По состоянию на конец 2020 года мир находился в 100 секундах от ядерной войны.

Важнейшим эпизодом второй половины 80-х является падение Берлинской стены и последовавшее объединение Западной и Восточной Германии. В 1990-м Горбачева признали «человеком года» в Германии, ему присудили Нобелевскую премию мира; его бюст открывает галерею памятников Отцов германского единства в Берлине.

Надпись "Спасибо, Горби", на заборе в Берлине, 1990 год / Фото: Википедия

В 2009-м экс-президент СССР утверждал, что ему даже пришлось уговаривать некоторых западных лидеров, к примеру, Франсуа Миттерана, не мешать быстрому процессу слияния ФРГ и ГДР.



Отставка. Последний фуршет

25 декабря 1991 года Горбачев приехал в свой кабинет, сел за стол, где лежал проект указа о сложении полномочий президента СССР. Помощники начали спор: что именно надо сказать перед камерами в момент подписания. Горбачев слушал, а затем не выдержал: «Я его просто подпишу — да и все!»

После этого было записано его последнее обращение к жителям уже де-факто несуществующей страны. «Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно — и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться», — заявил Горбачев. Обращение было показано по ТВ вечером.

Дав интервью CNN, первый и единственный президент СССР покинул рабочее место, отправившись на прощальный фуршет. Известны кадры, где Горбачев выпивает рюмку водки, а затем общается с тележурналистом Александром Любимовым.

Как писал Горбачев в книге Жизнь и реформы, в те же часы его семью выселили из служебной квартиры.

«Была договоренность о завершении моих дел в Кремле к 30 декабря. На 27 декабря была назначена беседа с журналистами японской газеты Иомиури, но утром мне позвонили из приемной в Кремле и сообщили, что в полдевятого утра Ельцин вместе с Хасбулатовым и Бурбулисом заняли мой кабинет, бурно веселились, распили бутылку виски… Это было торжество хищников — другого сравнения не нахожу», — вспоминал он.

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Старость. Поддержка Путина

После выхода на пенсию Горбачев создал фонд своего имени, пока позволяло здоровье, ездил по миру с лекциями, раздавал интервью. Деятельность первого и второго президентов РФ, Бориса Ельцина и Владимира Путина, подвергал критике.

Однако после 2014 года отношение Горбачева к Путину резко потеплело. Президент СССР говорил, что нынешний глава Кремля «заслуженно пользуется поддержкой народа» и «лучше всех сейчас защищает интересы России».

Горбачев оправдал оккупацию Крыма. В своей последней книге Остаюсь оптимистом (2017 год) он написал: «Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции».

А еще в 2014 году он заявлял, что одобряет оккупацию Крыма, так как «крымчане высказались почти единодушно за» и, по его мнению, Запад смирился с оккупацией полуострова.

В 2016 году Горбачева объявили в Украине персоной нон грата. В том же году он заявил, что считает возможным «добровольное» создание нового Союзного государства на месте СССР в тех же границах и в том же составе.

26 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Горбачев-фонд опубликовал короткое заявление:

«В связи с военной операцией России на Украине, начавшейся 24 февраля, мы заявляем о необходимости скорейшего прекращения военных действий и немедленного начала мирных переговоров. В мире нет и не может быть ничего более ценного, чем человеческие жизни. Только переговоры и диалог на основе взаимного уважения и учета интересов являются единственно возможным способом разрешения самых острых противоречий и проблем. Мы поддерживаем любые усилия, направленные на возобновление переговорного процесса», — говорилось в нем.

От своего имени Горбачев войну не комментировал.

Помощник Горбачева Владимир Поляков в интервью российскому пропагандистскому изданию Комсомольская правда, опубликованном 28 февраля 2022 года, заявлял, что он постоянно живет на даче в подмосковной деревня Калчуга, в которой он жил, когда был секретарем ЦК по сельскому хозяйству. Он также говорил, что Горбачев «всю пандемию» провел в больнице, где находился в отдельном блоке, предназначенном для высокопоставленных чиновников. Поляков также упоминал, что у Горбачева диабет и он пережил четыре операции, одна из которых — на сонной артерии.

20 июня 2022 года российский Telegram-канал Mash сообщил, что у Горбачева проблемы с почками и ему приходится ездить на диализ в московскую больницу.

Вечером 30 августа 2022 года российские СМИ со ссылкой на Центральную клиническую больницу сообщили, что Горбачев «после тяжелой и продолжительной болезни скончался».



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