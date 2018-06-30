Украинский моряк, который содержится в тегеранской тюрьме, объявил голодовку

В Иране 33-летний украинский моряк Андрей Новичков, который содержится в тюрьме Тегерана, объявил голодовку. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на друзей моряка.

Причиной голодовки является необоснованность ареста моряка.

Сообщается, что консул Сурен Бальянц подал в здании суда просьбу о том, чтобы Андрей Новичков оставался на свободе, выступив гарантом. Однако на заседании в просьбе было отказано, и им написана апелляция.

"Адвокат на заседании не присутствовал, мотивируя этот факт тем, что с ним не рассчитались до конца», - сообщают друзья Новичкова.

Напомним, 17 января 2017 года на иранском судне младший рядовой матрос, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Единственным свидетелем этого события стал одессит Андрей Новичков, который поднял тревогу и организовал спасательные работы.

По прибытии в Иран Андрея Александровича Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.

Ранее также сообщалось, что Новичкова могут обменять на задержанного в Украине иранца.