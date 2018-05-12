Одессита, которому в Иране грозит смертная казнь, могут обменять на задержанного в Украине иранца - СМИ

Дело украинского моряка Андрея Новичкова, которому грозит в Иране смертная казнь, находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Иране.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

Расследование по делу завершено, проведена страховая экспертиза, вскоре материалы будут переданы в суд.

"С первого дня после поступления информации об аресте Андрея Новичкова посольство поддерживало постоянную связь с ним и его родственниками, оказало помощь в поиске адвоката, рекомендовало представительство ITF в Иране. Консул посетил его в месте временного содержания, присутствовал на всех заседаниях в деле. Посольство контролировало выполнение компанией судовладельцем обязательств по трудовому контракту", - рассказал Кирилич.

По его словам, в сентябре 2017 консул взял Новичкова на поруки, что является исключительной практикой, и моряка выпустили из тюрьмы.

"После этого встал вопрос места его проживания и питания, получения разрешения на пребывание в Иране - все это решал консул, как и медицинское обследование после выхода из тюрьмы, передачу необходимых вещей", - добавил Кирилич.

Также, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос по оплате услуг адвоката за счет бюджета.

Руководитель проектов одесской благотворительной организации Фонд помощи моряками Ассоль Андрей Шевченко в комментарии Громадському радіо сообщил, что Новичкова могут обменять на иранского гражданина, задержанного в Украине.

"По предварительной информации, в Украине задержали гражданина Ирана, который, возможно, является родственником кого-то из правления. Иранские власти предлагали его обменять", - пояснил Шевченко.

Напомним, что одесситу Андрею Новичкову, старшему помощнику капитана, грозит смертная казнь через повешение "по обвинению в убийстве, которого он не совершал".