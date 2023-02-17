Летает на 120 километров. Главное о разведывательном беспилотнике Vector, более сотни которых Минобороны заказало в Германии 17 февраля, 16:16 Новейший беспилотник Vector поступил на вооружение в 2020 году (Фото:quantum-systems.com)

В конце января Минобороны заказало у немецкой компании Quantum-Systems GmbH 105 разведывательных беспилотников Vector.

До этого Минобороны уже заказывало 33 таких беспилотника в августе, а первые разведывательные беспилотники Vector, согласно сообщению главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, поступили в Украину в середине апреля 2022 года.

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NV собрал главные характеристики этих беспилотников в инографике.

Производитель беспилотников Vector — немецкая компания Quantum-Systems GmbH, они находятся на вооружении с 2020 года.

Размах крыльев Vector — 2,8 м, длина — 1,63 м, время автономной работы — 2 часа, максимальная дальность полета — 120 км, максимальный взлетный вес — 7,2 кг, крейсерская скорость — 72 км/ч.