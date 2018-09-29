Украина требует допустить своих врачей к Сенцову

Олег Сенцов во время медосмотра в Лабытнангской городской больнице

Министерство иностранных дел Украины призвало РФ допустить украинских врачей к политзаключенному Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме уже 139 дней.

Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Фото Олега Сенцова. 139-й день. "Корректировка лечения" со стороны РФ известна. Требуем допуск украинского консула и врачей к Олегу", - заявила она.

Напомним, 28 сентября УФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщил, что Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для планового обследования. Тогда же российские тюремщики опубликовали фото политзаключенного во время медосмотра.

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Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.