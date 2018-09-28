Российские тюремщики заявили о плановом медобследовании Сенцова в городской больнице

В пятницу, 28 сентября, украинского политического заключенного Олега Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги, РФ, для планового обследования, сообщили российские тюремщики.

"Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно сообщению, по итогам результатов обследования врачи провели коррекцию лечения Сенцова.

Олег Сенцов держит голодовку в знак протеста 138-й день.

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Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. За эти месяцы он пережил несколько кризисов голодовки, однако прекратить протест отказывается.