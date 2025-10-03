Нефть падает, золото растет, а Бельгия никак не выпустит из рук российские активы

Ничто не может испортить настроение инвесторам, которые решили, что рынок должен только расти. Даже шатдаун правительства в США. Который вернулся в американскую реальность вместе с президентом Трампом. Парламент в Вашингтоне не смог принять бюджет до 1 октября, что и привело к остановке правительственного финансирования (именно в сентябре в США заканчивается финансовый год). Последний раз такое случалось при предыдущей каденции Трампа. Есть же какая-то стабильность в мире. Теперь вопрос только в том, как долго шатдаун продержится (а это прямо повлияет на то, какой вред он нанесет экономике) и побьет ли Трамп рекорд всех времен среди американских президентов по суммарным срокам шатдаунов (ему уже принадлежит рекорд по самому длинному шатдауну, который он смог достичь еще в свою первую каденцию). А рекорды президент США любит. Достаточно посмотреть только на перечень войн, которые он уже успел остановить, особенно после остановки кровопролития между Албанией и Азербайджаном. Тем не менее, действительно, рынок не очень пока волнуется и даже отказывается хоть немножко падать. А экономика США продолжает удивлять даже американских аналитиков стойкостью, не сгибаясь перед ударами, которые наносит Дональд Трамп, проводя настоящий стресс-тест.

