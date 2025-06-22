Лидер демократов в Сенате требует объяснений от Трампа относительно решения нанести удар по Ирану

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер призвал президента Дональда Трампа предоставить объяснения относительно ракетных ударов по ядерным объектам Ирана , которые были осуществлены в ночь на 22 июня. Об этом сообщает CNN .

Шумер подчеркнул, что глава Белого дома должен дать «четкие ответы» как Конгрессу, так и американскому обществу относительно принятого решения и его возможных последствий для безопасности граждан США.

«Ни одному президенту нельзя позволить в одностороннем порядке вести страну к чему-то настолько серьезному, как война с хаотичными угрозами и без стратегий», — сказал Шумер.

Он подчеркнул важность скорейшего запуска механизма закона о военных полномочиях. Он обратился к лидеру большинства в Сенате Джону Туну с требованием безотлагательно вынести документ на голосование. Кроме того, Шумер призвал сенаторов обеих партий поддержать инициативу и заявил, что лично проголосует «за».

«Противостояние безжалостной кампании террора, ядерным амбициям и региональной агрессии Ирана требует силы, решимости и стратегической ясности. Опасность более широкой, длительной и более разрушительной войны сейчас резко возросла», — добавил демократ.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.