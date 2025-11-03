Появились спутниковые снимки последствий атаки украинских БПЛА на терминал и танкер в российском Туапсе
Появились спутниковые снимки после атаки БПЛА на Туапсе (Фото: Крымский ветер / Telegram)
Спутниковые снимки Airbus зафиксировали как минимум два прямых попадания в трубопровод нефтеналивного терминала в порту города Туапсе, что в Краснодарском крае РФ.
Спутниковые снимки обнародовал Telegram-канал Exilenova+.
Кроме того, в результате удара также был поврежден танкер, который в момент атаки находился у причала.
Ранее 2 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 1 ноября Силы обороны поразили инфраструктуру Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Предварительно, была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе.
До этого источники NV сообщали, что беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала российского порта Туапсе. Было зафиксировано пять попаданий.
В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Также повреждены портовые здания.
Также Telegram-канал Крымский ветер писал, что после атаки БпЛА в ночь на 2 ноября в Туапсе вспыхнули причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов.
По данным мониторинговой группы, в порту, вероятно, был поражен либерийский танкер, находящийся в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь по акватории. Он может быть частью теневого флота России, отметили аналитики.