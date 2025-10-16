В Ирландии в центре для беженцев убили 17-летнего украинца

В Ирландии задержали подростка, которого подозревают в убийстве 17-летнего украинца (Фото: Pixabay/aitoff)

На севере ирландского Дублина в центре для беженцев от ножевых ранений умер 17-летний украинец. Об этом сообщает Irish Times .

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 15 октября, в районе Донагмеда в жилом комплексе Grattan Wood. Агентство по вопросам детей и семьи Tusla подтвердило, что это заведение оказывает помощь людям, которые ищут убежище.

В полиции сообщили, что прибыв на место происшествия, обнаружили тяжело раненного юноши. Несмотря на помощь медиков, он погиб на месте.

Также был ранен другой подросток и женщина. Их госпитализировали.

Как пишет Irish Independent, подростка подозревают в причастности к преступлению. Его задержали на месте, однако, обнаружив порезы, сразу доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, говорится в материале.

Сейчас полиция выясняет, было ли убийство 17-летнего юноши следствием его ссоры с другим подростком.

RTE сообщает, что убитого звали Вадим Давыденко. Он прибыл в Ирландию несколько дней назад и проживал в жилом комплексе для предоставления защиты вместе с еще тремя детьми без сопровождения взрослых. Юноша, как сказано в материале, получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела.

Юноша, которого доставили в больницу с травмами, является 17-летним подростком из Сомали.

RTE пишет, что нападению подверглись еще двое подростков. Однако одному из них удалось отбиться от нападающего.

Сотрудница комплекса, которая пыталась вмешаться в ссору, получила легкие ранения.