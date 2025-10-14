В Польше распространили фейк о тройном убийстве, якобы совершенном украинцем — полиция опровергла

14 октября, 16:28
В Польше распространили фейк, будто украинец убил трех человек в Кракове (Фото: Policja)

В Польше в соцсетях распространили фейковую новость о «тройном убийстве», якобы совершенном украинцем в Кракове. Польское правительство ранее предупреждало об увеличении количества российской дезинформации в стране.

Информацию во вторник, 14 октября, опровергла полиция Малопольского воеводства.

«В сети распространяется информация о якобы тройном убийстве, совершенном в Кракове лицом украинской национальности. Мы категорически опровергаем эту информацию!» — говорится в сообщении.

Полиция также отметила, что подобные слухи быстро распространяются в сети, и призвала граждан быть осторожными и не поддаваться дезинформации.

Ранее номинация украинки из Евпатории Киры Сухобойченко на звание Варшавянка года вызвала волну ксенофобских комментариев в социальных сетях.

После объявления номинации под публикацией на официальной странице властей столицы появилось около пяти тысяч комментариев, большинство из которых носили ксенофобский характер, сообщало издание Życie Warszawy.

Среди комментариев появлялись высказывания вроде: «Она варшавянка или украинка?», «Она варшавянка, как я китаец», «Во-первых, полька, во-вторых, варшавянка, а не украинка, должна получить награду». Некоторые пользователи также заявляли, что ее выдвижение якобы является проявлением «политкорректности» и призывали бойкотировать голосование.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Польша Полиция Фейк Дезинформация

