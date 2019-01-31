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Uber прекращает работу в Барселоне

Сегодня, 12:33
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EPA

Uber объявил о прекращении работы в Барселоне

Международный сервис такси Uber с 1 февраля прекращает свою работу в испанской Барселоне.

Как сообщает Reuters, данное решение связано с принятием местными властями постановления, которое ограничивает работу Uber в городе.

В частности, региональное руководство одобрило меру, согласно которой частные службы, которые предоставляют услуги перевозки пассажиров, должны забирать пассажиров только после 15-минутного периода с момента заказа.

Новые правила были приняты после давления со стороны таксистов, которые провели немало забастовок в Барселоне и продолжают бастовать в испанской столице Мадриде.

В Испании таксисты вышли на забастовку против Uber

В Испании не прекращается забастовка традиционных таксистов против неравных условий работы с водителями, работающими через Uber и Cabify 23 января 2019 года

EPA

Uber работает в Барселоне через сервис UberX, который привлекает профессиональных водителей с лицензией, с марта прошлого года.

Теги:   Такси Испания Барселона Uber

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