Uber прекращает работу в Барселоне
Международный сервис такси Uber с 1 февраля прекращает свою работу в испанской Барселоне.
Как сообщает Reuters, данное решение связано с принятием местными властями постановления, которое ограничивает работу Uber в
городе.
В частности, региональное руководство одобрило меру, согласно которой частные службы, которые предоставляют услуги перевозки пассажиров, должны забирать пассажиров только после 15-минутного периода с момента заказа.
Новые правила были приняты после давления со стороны таксистов, которые провели немало забастовок в Барселоне и продолжают бастовать в испанской столице Мадриде.
В Испании таксисты вышли на забастовку против Uber
В Испании не прекращается забастовка традиционных таксистов против неравных условий работы с водителями, работающими через Uber и Cabify 23 января 2019 года
Uber работает в Барселоне через сервис UberX, который привлекает профессиональных водителей с лицензией, с марта прошлого года.