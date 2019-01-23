Шины горят. В Испании около 30 тысяч таксистов вышли на забастовку против Uber 23 января, 16:20 783 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Тысячи таксистов устроили забастовку ЕРА

В Мадриде и Барселоне с пятницы, 18 января не прекращается забастовка традиционных таксистов против неравных условий работы с водителями, работающими через Uber и Cabify, сообщает El Pais.

По информации издания, на этой неделе число бастующих приближается к 30 тысячам.

Таксисты заблокировали центр Мадрида в связи с чем значительно затруднилась работа общественного транспорта. Около выставочного центра Фериа де Мадрид сжигают шины.

В столице работают около сотни таксистов, они обслуживают инвалидов и тех, кому нужно попасть на процедуры в больницы.

Представители регионального правительства готовы начать переговоры ассоциацией таксистов Мадрида. В Барселоне уже прошло обсуждение условий, и онлайн-платформы Uber и Cabify могут покинуть рынок услуг города, если таксисты согласятся на предложенные правительством условия, которые оно объявит до вторника, 29 января.

Напомним, что таксисты в Мадриде и Барселоне не впервые выходят на забастовки. Они хотят добиться урегулирования ситуации с выдачей разрешений на прокат автомобиля с водителем (VTC), которыми пользуются сервисы автомобильных перевозок пассажиров Uber и Cabify. Суть в том, что лицензия стоит 140 тыс. евро, а разрешение VTC - 35 евро.

В Испании таксисты вышли на забастовку против Uber В Испании не прекращается забастовка традиционных таксистов против неравных условий работы с водителями, работающими через Uber и Cabify 23 января 2019 года

В середине марта 2018 года Uber снова начал работу в Барселоне после почти четырехлетнего перерыва. Водители сервиса обязаны иметь лицензию VTC. Власти Барселоны 26 июня утвердили квоты - на 30 лицензий таксистов должна приходиться одна лицензия VTC. После этого министерство развития Испании подало иск в суд о незаконности постановления городских властей. Суд принял иск к рассмотрению, что автоматически означало приостановку действия постановления властей Барселоны. Стало расти число водителей с недорогой лицензией, что сказалось на имидже и востребованности других компаний такси.