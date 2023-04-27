В Великобритании нашли компанию, оформленную на херсонского гауляйтера Сальдо
Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)
Реестр юридических лиц Великобритании содержит запись о компании оформленной на назначенного Россией гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, пишет The Guardian.
Организация была зарегистрирована в ноябре 2022 года, через пять месяцев после введения против Сальдо британских санкций. Однако для регистрации юрлиц в Великобритании не требуется подтверждать личность, отмечает газета.
В реестре содержится информация о компании Grainholding Ltd, офис которой расположен в центре Лондона. Уставной капитал организации — миллион фунтов. Сальдо занимает должность директора компании, ему принадлежит доля в 50% организации. Владельцем другой половины и коммерческим директором указан живущий в Киеве Григорий Смитюк.
Сфера деятельности Grainholding Ltd — выращивание и торговля зерном.
Корпоративный реестр Великобритании не требует при регистрации компании подтверждать личность того, на чье имя оформляется организация, пишет The Guardian.
Однако после регистрации компании запись о Сальдо в санкционном списке пополнилась данными, указанными в учредительных документах Grainholding Ltd.
Это может означать, что британские власти знали о существовании компании и считали данные о собственнике подлинными, отмечает газета. Изначально Grainholding Ltd была зарегистрирована в здании, к которому, по словам представительницы управляющей компании, не имела отношения. Когда журналисты The Guardian начали расследование, адрес в реестре изменился.
Сальдо не ответил на запрос газеты.
В британском правительстве не стали комментировать какие-либо меры в отношении компании.
Британский корпоративный реестр ранее подвергался критике за недостаточную защищенность от возможных фальсификаций данных.
Владимир Сальдо находится под санкциями Великобритании с июня 2022 года, его обвиняют в действиях, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Санкции предполагают заморозку активов в стране, а также запрет на въезд.
Также санкции против Сальдо ввели Украина, Евросоюз, Канада, США, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Япония.
До российского вторжения в Украину Сальдо был депутатом Херсонского городского совета. В апреле 2022 года российские власти назначили его гауляйтером Херсонской области.