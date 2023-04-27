В Великобритании нашли компанию, оформленную на херсонского гауляйтера Сальдо 27 апреля, 14:46 Владимир Сальдо (Фото:izvestia via telegram)

Реестр юридических лиц Великобритании содержит запись о компании оформленной на назначенного Россией гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, пишет The Guardian.

Организация была зарегистрирована в ноябре 2022 года, через пять месяцев после введения против Сальдо британских санкций. Однако для регистрации юрлиц в Великобритании не требуется подтверждать личность, отмечает газета.

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В реестре содержится информация о компании Grainholding Ltd, офис которой расположен в центре Лондона. Уставной капитал организации — миллион фунтов. Сальдо занимает должность директора компании, ему принадлежит доля в 50% организации. Владельцем другой половины и коммерческим директором указан живущий в Киеве Григорий Смитюк.

Сфера деятельности Grainholding Ltd — выращивание и торговля зерном.

Корпоративный реестр Великобритании не требует при регистрации компании подтверждать личность того, на чье имя оформляется организация, пишет The Guardian.

Однако после регистрации компании запись о Сальдо в санкционном списке пополнилась данными, указанными в учредительных документах Grainholding Ltd.

Это может означать, что британские власти знали о существовании компании и считали данные о собственнике подлинными, отмечает газета. Изначально Grainholding Ltd была зарегистрирована в здании, к которому, по словам представительницы управляющей компании, не имела отношения. Когда журналисты The Guardian начали расследование, адрес в реестре изменился.

Сальдо не ответил на запрос газеты.

В британском правительстве не стали комментировать какие-либо меры в отношении компании.

Британский корпоративный реестр ранее подвергался критике за недостаточную защищенность от возможных фальсификаций данных.

Владимир Сальдо находится под санкциями Великобритании с июня 2022 года, его обвиняют в действиях, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Санкции предполагают заморозку активов в стране, а также запрет на въезд.

Также санкции против Сальдо ввели Украина, Евросоюз, Канада, США, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Япония.

До российского вторжения в Украину Сальдо был депутатом Херсонского городского совета. В апреле 2022 года российские власти назначили его гауляйтером Херсонской области.