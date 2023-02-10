Среди них — депутат от ОПЗЖ. Двум подчиненным гауляйтера Сальдо сообщили о подозрении — СБУ 10 февраля, 17:46 СБУ сообщила о подозрении двум «подчиненным» гауляйтера Сальдо (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

В пятницу, 10 февраля, СБУ сообщила, что собрала обоснованные доказательства вины еще двух руководителей оккупационной администрации во временно захваченной части Херсонской области.

«Один из них — бывший председатель правления местного текстильного комбината, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В СБУ заявили, что после временного захвата областного центра он добровольно вступил в ряды оккупационной администрации.

По данным спецслужбы, там при личной протекции гауляйтера Сальдо его назначили так называемым «первым заместителем городского головы» Херсона.

«Чтобы замаскировать свою преступную деятельность, злоумышленник придумал псевдоним Ушинский Семен Анатольевич, которым подписывал «распорядительные» документы оккупационного органа», — говорится в сообщении.

В первую очередь это касалось " передачи" в собственность страны-агрессора большинства местных промышленных предприятий, больниц, банков и объектов энергетики.

В СБУ заявили, что во время освобождения Херсона коллаборант сбежал на левый берег Днепра.

«В ходе обысков в офисном помещении и по адресу проживания фигуранта правоохранители обнаружили документы с доказательствами его сотрудничества с оккупантами», — рассказали в СБУ.

В ведомстве добавили, что также сотрудники СБУ изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

В СБУ заявили, что еще одним злоумышленником оказался депутат Генического горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ, который после захвата района согласился возглавить оккупационную администрацию.

По информации ведомства, на этой должности он принимал непосредственное участие в организации псевдореферендума на юге Украины и способствовал принудительной паспортизации местных жителей. Также коллаборант собирал информацию об участниках движения сопротивления в регионе и «докладывал» о них в российские карательные органы.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Пока фигуранты находятся во временно оккупированном Геническе.

Впрочем, сотрудники СБУ знают о местонахождении подозреваемых и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.