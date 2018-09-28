У раненого кандидата в президенты Бразилии нашли инфекцию

Жаир Болсонару проведет в больнице еще некоторое время

У кандидата на пост президента Бразилии Жаира Болсонару, на которого ранее было совершено покушение, обнаружили бактериальную инфекцию.

В связи с этим политика выпишут из больницы позже, чем предполагалось, сообщает Globo.

Инфекцию диагностировали после изъятия катетера.

Болсонару должны были выписать 28 сентября. Его родственники уже забронировали билеты на самолет, планируя перевезти его из больницы в Сан-Паулу домой, в Рио-де-Жанейро

Однако врачи решили оставить его в медицинском учреждении еще на несколько дней, чтобы продолжить лечение антибиотиками.

Напомним, в начале сентября кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару получил ножевое ранение во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора.

Президентские выборы в Бразилии пройдут 7 октября 2018 года. По данным опросов, Болсанару является фаворитом предвыборной гонки - за него готовы проголосовать 22% избирателей.

Всего зарегистрировано 13 кандидатов на выборы президента Бразилии.