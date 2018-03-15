У берегов Флориды разбился американский истребитель

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F/A-18 загорелся в воздухе, а затем разбился на мелководье
Фото: suwalls.com

F/A-18 загорелся в воздухе, а затем разбился на мелководье

В среду, 14 марта, у берегов американского штата Флорида потерпел крушение истребитель F/A-18 военно-морского флота США, сообщает CNN со ссылкой на командующего ВМС США Майка Кафку.

Как уточняется, самолет упал в районе островов Ки-Уэст. Экипаж успел катапультироваться. В настоящее время ведется операция по поиску и спасению.

Местный телеканал WPLG сообщает, что, по словам представителя военно-морской авиационной станции Ки-Уэст, истребитель F/A-18 загорелся в воздухе, а затем разбился на мелководье.

F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.

Напомним, в Японии американский истребитель загорелся в воздухе.

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