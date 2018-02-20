В Японии американский истребитель загорелся в воздухе

Американский истребитель после возгорания сбросил топливные баки в озеро в Японии (иллюстративное фото)

В Японии у американского истребителя F-16 загорелся двигатель в момент, когда он находился в воздухе.

Как рассказал глава Минобороны Японии Ицунори Онодэра, после возгорания пилоту истребителя пришлось сбросить топливные баки в озеро на севере японского острова Хонсю, сообщает Интерфакс.

По словам японского министра, возгорание началось вскоре после того, как F-16 взлетел с американской авиабазы Мисава в японской префектуре Аомори. В итоге пилот скинул баки в озеро Огавара к северу от базы прежде, чем вернуться на нее.

Глава Минобороны отметил, что такие меры были предприняты в целях безопасности. Он также уточнил, что сообщений о разрушениях и пострадавших в связи с этим инцидентом не поступало.

Напомним, 29 января в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая разбился самолет Воздушных сил Народно-освободительной армии КНР.