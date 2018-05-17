Цукерберг встретится с Макроном

23 мая основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Цукерберг будет присутствовать среди других 50 руководителей компаний в Елисейском дворце, передает Укринформ.
Встреча состоится накануне ярмарки стартапов VivaTech, которая пройдет в Париже с 24 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что Цукерберг принял приглашение выступить перед депутатами Европейского парламента для обсуждения политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных.
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