Цукерберг встретится с Макроном

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Цукерберг встретится с президентом Франции накануне открытия ярмарки стартапов

Цукерберг встретится с президентом Франции накануне открытия ярмарки стартапов

23 мая основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Цукерберг будет присутствовать среди других 50 руководителей компаний в Елисейском дворце, передает Укринформ.

Встреча состоится накануне ярмарки стартапов VivaTech, которая пройдет в Париже с 24 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что Цукерберг принял приглашение выступить перед депутатами Европейского парламента для обсуждения политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных.

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