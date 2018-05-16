Цукерберг согласился выступить в Европарламенте

Генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг принял приглашение выступить перед депутатами Европейского парламента для обсуждения политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных.

Об этом 16 мая сообщил руководитель Европарламента Антонио Таяни.

Таяни надеется, что Цукерберг ответит на вопросы депутатов Европарламента уже на следующей неделе.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb — Antonio Tajani (@EP_President) 16 мая 2018 г.

В ЕС ожидают раскрытия информации о том, как сторонними лицами использовались данные пользователей Facebook, которые были получены с помощью несанкционированного доступа. Европейцев интересует, использовались ли эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

Вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.