Цукерберг согласился выступить в Европарламенте

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Марк Цукерберг даст показания в Европарламенте

Марк Цукерберг даст показания в Европарламенте

Генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг принял приглашение выступить перед депутатами Европейского парламента для обсуждения политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных.

Об этом 16 мая сообщил руководитель Европарламента Антонио Таяни.

Таяни надеется, что Цукерберг ответит на вопросы депутатов Европарламента уже на следующей неделе.

В ЕС ожидают раскрытия информации о том, как сторонними лицами использовались данные пользователей Facebook, которые были получены с помощью несанкционированного доступа. Европейцев интересует, использовались ли эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

Вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.

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