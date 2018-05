Цукерберг согласился выступить в Европарламенте

Генеральный директор и основатель Facebook Марк Цукерберг принял приглашение выступить перед депутатами Европейского парламента для обсуждения политики конфиденциальности социальной сети в связи с утечкой данных.

Об этом 16 мая сообщил руководитель Европарламента Антонио Таяни.

Таяни надеется, что Цукерберг ответит на вопросы депутатов Европарламента уже на следующей неделе.

Mark Zuckerberg, Facebook CEO and founder, has accepted our invitation. He will come to the European Parliament. My full statement ⤵️ pic.twitter.com/FdmuDPl8Wb