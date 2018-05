Трамп встретился с Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с телезвездой Ким Кардашьян-Уэст.

"Отличная встреча с Ким Кардашьян. Обсудили тюремную реформу и изменения в условиях содержания заключенных", - сообщил Трамп.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF