Трамп встретился с Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с телезвездой Ким Кардашьян-Уэст.
"Отличная встреча с Ким Кардашьян. Обсудили тюремную реформу и изменения в условиях содержания заключенных", - сообщил Трамп.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.
Напомним, Дональд Трамп написал с ошибкой имя первой леди США Мелании, когда разместил поздравительный твит в связи с возвращением жены после операции.
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