31 мая 2018, четверг

Трамп встретился с Ким Кардашьян

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Дональд Трамп и Ким Кардашьян в Овальном кабинете
Фото: Donald Trump via Twitter

Дональд Трамп и Ким Кардашьян в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с телезвездой Ким Кардашьян-Уэст.

"Отличная встреча с Ким Кардашьян. Обсудили тюремную реформу и изменения в условиях содержания заключенных", - сообщил Трамп.

Напомним, Дональд Трамп написал с ошибкой имя первой леди США Мелании, когда разместил поздравительный твит в связи с возвращением жены после операции.

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