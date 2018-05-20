Трамп неправильно написал имя супруги, поздравляя ее с возвращением в Белый дом

Дональд Трамп написал с ошибкой имя первой леди США Мелании, когда разместил поздравительный твит в связи с возвращением жены после операции.

Президент США назвал свою жену Мелани.

President Trump misspelled his wife’s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb — Hunter Walker (@hunterw) 19 мая 2018 г.

Напомним, 19 мая Мелания Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках.

14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках.

Позже Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе в Белом доме.