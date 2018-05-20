Трамп неправильно написал имя супруги, поздравляя ее с возвращением в Белый дом

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Трамп назвал свою супругу Мелани

Трамп назвал свою супругу Мелани

Дональд Трамп написал с ошибкой имя первой леди США Мелании, когда разместил поздравительный твит в связи с возвращением жены после операции.

Президент США назвал свою жену Мелани.

Напомним, 19 мая Мелания Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках.

14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках.

Позже Мелания Трамп заявила, что чувствует себя хорошо и скоро вернется к работе в Белом доме.

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