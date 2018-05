Трамп неправильно написал имя супруги, поздравляя ее с возвращением в Белый дом

Дональд Трамп написал с ошибкой имя первой леди США Мелании, когда разместил поздравительный твит в связи с возвращением жены после операции.

Президент США назвал свою жену Мелани.

President Trump misspelled his wife’s name in his tweet about her return from the hospital. It was fixed five minutes later. pic.twitter.com/tcEr462Asb