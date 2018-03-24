Трамп упростил доступ спецслужб к данным интернет-пользователей

Обязательным условием в рамках нового закона является уважение права на свободу и личную жизнь

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который упрощает обмен данными интернет-пользователей с зарубежными правоохранительными органами. Об этом сообщает DW.

Закон, получивший название Cloud Act, призван помочь Министерству юстиции США избежать длительных дипломатических процедур при запросе ряда данных пользователей, а также для просмотра их электронной почты.

Отмечается, что обязательным условием деятельности правоохранителей в рамках нового закона является уважение права на свободу и личную жизнь.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что документ вводит точные "юридические рамки, регулирующие доступ к данным" со стороны как американских властей, так и зарубежных правоохранителей.

Однако существуют опасения, что личная информация станет доступна иностранным правоохранительным органам без решения суда. Это может сказаться на безопасности журналистов и правоохранителей. Также эксперты отмечают, что в законе отсутствует четкое определение некоторых терминов, например, термина "серьезные преступления", что может стать причиной вольной трактовки закона.

Основанием для принятия закона послужило судебное разбирательство между правоохранительными органами США и корпорацией Microsoft, начатое в 2013 году. Корпорация отказалась раскрыть представителям американского Управления по борьбе с наркотиками содержание электронного письма, отправленного с аккаунта человека, подозреваемого в контрабанде наркотиков.