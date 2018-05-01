Трамп спросил у Меркель, как ему взаимодействовать с Путиным

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Ангела Меркель и Дональд Трамп

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне спросил у нее, как ему взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает CNN, неизвестно, что ответила Меркель. Отмечается, что беседа один на один прошла спокойно, но на встрече с немецкой делегацией, в ходе которой рассматривались вопросы торговли и расходов на оборону, американский лидер был возбужден.

По информации CNN, Трамп упрекнул немецкую коллегу за чрезмерный протекционизм в торговой политике и напомнил о том, что автомобили из Германии заполонили американский рынок. Меркель объяснила, что если она ограничит импорт машин из США, то ей придется сделать то же самое для других стран.

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