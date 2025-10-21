Трамп объявил о начале строительства нового бального зала на территории Белого дома

21 октября, 07:42
Поделиться:
Трамп сообщил о начале строительства Бального зала на территории Белого дома (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Трамп сообщил о начале строительства Бального зала на территории Белого дома (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

На территории Белого дома началось строительство нового бального зала, который станет отдельным зданием и частью модернизации Восточного крыла. Об этом 20 октября сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что на территории Белого дома начато строительство нового, большого и прекрасного бального зала. Полностью отдельное от самого Белого дома, Восточное крыло полностью модернизируется в рамках этого процесса и будет прекраснее, чем когда-либо, когда оно будет завершено!» — написал он в Truth Social.

Реклама

Трамп отметил, что в течение более 150 лет каждый президент мечтал о появлении бального зала в Белом доме, который мог бы принимать гостей во время торжественных событий и государственных визитов.

Он подчеркнул, что для него является честью стать первым президентом, который наконец начал этот проект «без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков».

Читайте также:
Лидер республиканцев в Сенате заявил, что закон о санкциях против РФ отложат до саммита Путина и Трампа

«Бальный зал Белого дома финансируется из частных источников многими щедрыми патриотами, крупными американскими компаниями и вашим покорным слугой. Этот бальный зал с удовольствием будет использоваться еще бесчисленными поколениями!» — добавил американский президент.

1 августа сообщалось, что Трамп объявил о масштабной реконструкции Восточного крыла Белого дома стоимостью около $200 миллионов, во время которой возведут новый бальный зал площадью более 8 тысяч квадратных метров.

Завершить работы планировали до конца каденции Трампа. Это станет самым дорогим обновлением Белого дома за последние десятилетия.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   США Белый дом Строительство Доноры Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies