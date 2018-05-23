Трамп решил кардинально изменить состав пресс-службы Белого дома

Президент США Дональд Трамп намерен значительно изменить состав пресс-службы Белого дома.

Как сообщает издание Politico, идею Трампа уже поддержал глава аппарата президента Джон Келли.

Ожидается, что под увольнение попадут сотрудники среднего и высшего звена. В то же время пресс-секретарь Сара Сандерс и другие ключевые лица останутся на своих должностях.

По данным издания, Трамп с первого дня своего президентства был недоволен тем, что все внутренние разговоры утекают в СМИ. В течение нескольких месяцев в Белом доме пытались разрешить этот вопрос, а президент лично выяснял у сотрудников, кто передает информацию наружу.

Последней каплей стал скандал с сенатором Джоном Маккейном. В начале месяца помощница Трампа по связям с общественностью Келли Садлер заявила в ходе обсуждения в Белом доме, что мнение сенатора Джона Маккейна касательно назначения на пост директора ЦРУ Джины Хаспел мало кого волнует, "потому что он все равно при смерти".

Оправдываться в результате пришлось Джону Келли. При этом глава аппарата подверг критике и средства массовой информации, которые "слишком часто пользуются информацией от анонимных источников".