Председатель комитета по Вооруженным силам США, сенатор Джон Маккейн выступил против кандидатуры Джины Хэспел на должность директора ЦРУ.

Беспокойство Маккейна вызвала практика пыток, которую Хэспел применяла в секретной американской тюрьме в Таиланде.

"Я считаю, что Джина Хэспел является патриотом, который любит нашу страну и которая посвятила свою профессиональную жизнь служению стране и ее обороне... однако ее роль в использовании пыток вызывает серьезное беспокойство", - написал Маккейн.

Также Маккейн недоволен тем, что во время слушаний в Конгрессе Хэспел отказалась признать пытки в тюрьмах аморальными, и считает, что необходимо отклонить ее кандидатуру.

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Как пишет Голос Америки, сенатор сейчас находится в Аризоне, где проходит лечение от рака мозга. Его присутствие на голосовании по утверждению кандидатуры Хэспел не ожидается.

Однако, по данным СМИ, позиция Маккейна по кандидатуре Хэспел может повлиять на голосование и лишить ее поддержки как среди республиканцев, так и среди демократов.

Кандидатура Хэспел была предложена Трампом. На прошлой неделе издание The Washington Post сообщало, что она просила чиновников Белого дома отказаться от номинирования ее на пост главы ЦРУ. Однако президент Трамп настаивает на утверждении Конгрессом именно ее кандидатуры.