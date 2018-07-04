Трамп рассматривал идею военного вторжения в Венесуэлу - AP

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу во время затянувшегося экономического и политического кризиса в стране в прошлом году, сообщило агентство AP со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента.

По словам собеседника агентства, в августе 2017 года в Овальном кабинете во время обсуждения санкций против Венесуэлы Трамп обратился к своим главным советникам с вопросом: "Почему США не могут просто вторгнуться в проблемную страну, угрожающей региональной безопасности?"

Источник сообщил, что предложение Трампа потрясло присутствующих на совещании, в том числе государственного секретаря Рекса Тиллерсона и советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (оба ушли из администрации Трампа).

AP отмечает, что сразу на совещании Трампу рассказали о негативных последствиях военных действий, в том числе о риске потерять поддержку латиноамериканских правительств из-за силового свержения режима Николаса Мадуро.

Напомним, что в 2017 году президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применение военной силы против режима Николаса Мадуро в Венесуэле из-за ситуации, сложившейся в стране на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса.

В 2017 году Венесуэлу охватила волна массовых митингов за отставку Николаса Мадуро, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с силовиками.