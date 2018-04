Трамп раскритиковал интернет-магазины

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на интернет-магазины, заявив, что они обманывают американское население и уклоняются от уплаты налогов.

"Онлайн-магазины обманывают и плохо относятся к штатам и городам по всей нашей стране. Очень несправедливо по отношению к традиционным магазинам, которые платят налоги!", - заявил Трамп.

States and Cities throughout our Country are being cheated and treated so badly by online retailers. Very unfair to traditional tax paying stores!