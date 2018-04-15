Уровень одобрения деятельности Трампа упал до 39 процентов - опрос

NBC News и The Wall Street Journal провели совместный опрос, по результатам которого деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 39% респондентов. Об этом сообщает DW.

В свою очередь, 57% респондентов не одобряют деятельность Трампа. В марте уровень неодобрения составил 53%, а 43% участников опроса одобрили деятельность Трампа.

Опрос проводился 8-11 апреля, в нем приняли участие 900 совершеннолетних американцев. Около трети опрошенных считают свои политические взгляды умеренными. Четверть респондентов в разной степени придерживается либеральных позиций, а 38% опрошенных являются консерваторами.

В этом месяце сторонниками американского президента себя назвали 46% опрошенных.