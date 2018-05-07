Трамп пропустит открытие посольства США в Иерусалиме - Белый дом

Дональд Трамп не будет присутствовать на открытии посольства США в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп не поедет в Израиль на открытие посольства США в Иерусалиме, говорится в заявлении Белого дома.

В состав президентской делегации США вошли министр финансов США Стивен Мнучин, зять Трампа Джаред Кушнер и дочь Иванка Трамп, которые также являются советниками президента в Белом доме.

Они будут представлять президента США во время торжественного открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести американское посольство.

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Официальная церемония открытия американского посольства в Иерусалиме запланирована на 14 мая - в день 70-й годовщины независимости Израиля.

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Статус Иерусалима является одним из самых острых вопросов в арабо-израильских отношениях. Палестинские власти намерены сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.