Трамп прокомментировал приостановку работы правительства США Сегодня, 06:32 188 Цей матеріал також доступний українською Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что приостановка работы федерального правительства США не продлится долго.

"Приостановка правительства произойдет, с этим ничего не поделаешь...Теперь решать Сенату, а на самом деле - демократам, потому что нам нужны их голоса", - казал он в видеообращении, опубликованном в своем Twitter.

Трамп призвал демократов проголосовать за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Давайте работать вместе на двухпартийной основе и давайте сделаем это. Я надеюсь, что приостановка работы правительства не продлится долго", - добавил американский лидер.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2018 г.

Напомним, что Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) начнется процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. "Шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений.