Трамп прокомментировал приостановку работы правительства США

"Приостановка правительства произойдет, с этим ничего не поделаешь...Теперь решать Сенату, а на самом деле - демократам, потому что нам нужны их голоса", - казал он в видеообращении, опубликованном в своем Twitter.

Трамп призвал демократов проголосовать за выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой.

"Давайте работать вместе на двухпартийной основе и давайте сделаем это. Я надеюсь, что приостановка работы правительства не продлится долго", - добавил американский лидер.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a