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Трамп прокомментировал решение демократки Элизабет Уоррен участвовать в выборах 2020 года

Сегодня, 03:12
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ЕРА

Трамп насмешливо называет Уоррен Покахонтас

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение сенатора от штата Массачусетс и представителя Демократической партии Элизабет Уоррен баллотироваться в президенты в 2020 году.

"Сегодня Элизаберт Уоррен, которую я часто называю Покахонтас, заявила об участии в выборах 2020 года. Будет ли она участвовать в президентской гонке как представительница американских индейцев, или спустя 32 года это уже не так хорошо себя оправдывает? Увидимся во время кампании!" - заявил Трамп.

69-летняя Уоррен является сенатором от Массачусетса с 2013 года. Она стала одним из самых жестких критиков Трампа во время президентской гонки в 2016 году, и они продолжают обмениваться острыми фразами во время его президентства. Трамп насмешливо называет ее Покахонтас из-за ее притязаний на коренное американское происхождение.

Уоррен, в свою очередь, назвала Трампа "небезопасным грабителем денег", который опирается на расизм, сексизм и ксенофобию.

На вопрос Трампу, думает ли он, что Уоррен действительно верит, что она может победить его, он ответил: "Я не знаю, вам нужно спросить ее психиатра".

Следующие, 59-е, президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.

Теги:   Элизабет Уоррен Дональд Трамп США

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