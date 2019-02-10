Трамп прокомментировал решение демократки Элизабет Уоррен участвовать в выборах 2020 года Сегодня, 03:12 195 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Трамп насмешливо называет Уоррен Покахонтас ЕРА

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение сенатора от штата Массачусетс и представителя Демократической партии Элизабет Уоррен баллотироваться в президенты в 2020 году.

"Сегодня Элизаберт Уоррен, которую я часто называю Покахонтас, заявила об участии в выборах 2020 года. Будет ли она участвовать в президентской гонке как представительница американских индейцев, или спустя 32 года это уже не так хорошо себя оправдывает? Увидимся во время кампании!" - заявил Трамп.

Today Elizabeth Warren, sometimes referred to by me as Pocahontas, joined the race for President. Will she run as our first Native American presidential candidate, or has she decided that after 32 years, this is not playing so well anymore? See you on the campaign TRAIL, Liz! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.

69-летняя Уоррен является сенатором от Массачусетса с 2013 года. Она стала одним из самых жестких критиков Трампа во время президентской гонки в 2016 году, и они продолжают обмениваться острыми фразами во время его президентства. Трамп насмешливо называет ее Покахонтас из-за ее притязаний на коренное американское происхождение.

Уоррен, в свою очередь, назвала Трампа "небезопасным грабителем денег", который опирается на расизм, сексизм и ксенофобию.

На вопрос Трампу, думает ли он, что Уоррен действительно верит, что она может победить его, он ответил: "Я не знаю, вам нужно спросить ее психиатра".

Следующие, 59-е, президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.