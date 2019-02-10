Трамп прокомментировал решение демократки Элизабет Уоррен участвовать в выборах 2020 года
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение сенатора от штата Массачусетс и представителя Демократической партии Элизабет Уоррен баллотироваться в президенты в 2020 году.
"Сегодня Элизаберт Уоррен, которую я часто называю Покахонтас, заявила об участии в выборах 2020 года. Будет ли она участвовать в президентской гонке как представительница американских индейцев, или спустя 32 года это уже не так хорошо себя оправдывает? Увидимся во время кампании!" - заявил Трамп.
69-летняя Уоррен является сенатором от Массачусетса с 2013 года. Она стала одним из самых жестких критиков Трампа во время президентской гонки в 2016 году, и они продолжают обмениваться острыми фразами во время его президентства. Трамп насмешливо называет ее Покахонтас из-за ее притязаний на коренное американское происхождение.
Уоррен, в свою очередь, назвала Трампа "небезопасным грабителем денег", который опирается на расизм, сексизм и ксенофобию.
На вопрос Трампу, думает ли он, что Уоррен действительно верит, что она может победить его, он ответил: "Я не знаю, вам нужно спросить ее психиатра".
Следующие, 59-е, президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.