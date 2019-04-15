Трамп предложил Boeing переименовать самолет 737 Mах
Президент США Дональд Трамп предложил
американской авиастроительной компании Boeing провести ребрендинг модели 737 Max.
"Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего
(но я все-таки стал президентом США!). На месте Boeing я бы исправил Boeing 737
Max, добавил бы некоторые дополнительные замечательные функции и провел ее
ребрендинг, изменив название самолета", – написал он в своем
Twitter.
Глава Белого дома подчеркнул, что ни один лайнер
не испытывал такие трудности, как Boeing 737 Max.
"Но все же, что, черт возьми, я об этом знаю?" - подытожил Трамп.
Напомним, что после катастроф в Эфиопии и Индонезии почти все страны мира ввели запрет на полеты Boeing 737 Max 8 и 9 в своем воздушном пространстве.
Пассажирский самолет Boeing 737 Мах 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.
Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.
Сбой в работе системы предотвращения
сваливания MCAS рассматривается в качестве основной возможной причины крушений
двух 737 Max.
Система MCAS была установлена на лайнерах 737 Max из-за того, что на самолетах линии Max установили двигатели большего диаметра, чем в предыдущих моделях. Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и автоматически опускать нос лайнера в случае опасного задирания.