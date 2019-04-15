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Трамп предложил Boeing переименовать самолет 737 Mах

15 апреля, 18:07
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Трамп предложил Boeing переименовать самолет 737 Mах - фото

Lindsey Wasson / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил американской авиастроительной компании Boeing провести ребрендинг модели 737 Max.

"Что я знаю о брендинге? Возможно, ничего (но я все-таки стал президентом США!). На месте Boeing я бы исправил Boeing 737 Max, добавил бы некоторые дополнительные замечательные функции и провел ее ребрендинг, изменив название самолета", – написал он в своем Twitter.

Глава Белого дома подчеркнул, что ни один лайнер не испытывал такие трудности, как Boeing 737 Max.

"Но все же, что, черт возьми,  я об этом знаю?"  - подытожил Трамп.

Напомним, что после катастроф в Эфиопии и Индонезии почти все страны мира ввели запрет на полеты Boeing 737 Max 8 и 9 в своем воздушном пространстве.

Пассажирский самолет Boeing 737 Мах 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

Сбой в работе системы предотвращения сваливания MCAS рассматривается в качестве основной возможной причины крушений двух 737 Max.

Система MCAS была установлена на лайнерах 737 Max из-за того, что на самолетах линии Max установили двигатели большего диаметра, чем в предыдущих моделях. Датчики MCAS должны контролировать скорость лайнера и угол атаки и автоматически опускать нос лайнера в случае опасного задирания.

Теги:   Boeing -737 Boeing США Дональд Трамп

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