«Бегите зигзагом». Трамп посмеялся над мигрантами, которые попадут в новый центр содержания с аллигаторами и питонами вокруг

Президент США Дональд Трамп в Белом доме поглумился над мигрантами и показал, как им следует бежать из нового центра содержания Алькатрас с аллигаторами во Флориде, сообщает The Guardian .

«Не бежать прямо. Смотрите, вот так!» — сказал он и сделал зигзагообразное движение.

Это заявление Трамп сделал перед отъездом во Флориду, где вместе с губернатором-республиканцем Роном ДеСантисом должен был осмотреть новый центр содержания мигрантов, который официально открывается во вторник, 1 июля.

Реклама

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Новый центр содержания мигрантов расположен на заброшенной взлетно-посадочной полосе в болотах Эверглейдс — одном из самых богатых на дикую природу регионов штата Флорида, пишет CNN.

Этот объект, получивший название Алькатрас с аллигаторами, возводят для размещения до 5 тысяч мигрантов, которые будут ожидать депортации. По словам местных властей, основную защиту лагеря обеспечат именно хищники — аллигаторы и питоны, населяющие окружающие болота.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер, который и придумал это название, заявил, что нет необходимости инвестировать большие средства для усиления охраны периметра, ведь побег из лагеря будет фактически невозможен из-за опасности со стороны местной фауны. Власти позиционируют этот центр как эффективный и недорогой способ реализации президентской программы массовой депортации.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Строительство началось всего через несколько недель после того, как президент Дональд Трамп поручил федеральным агентствам открыть оригинальный Алькатрас — тюрьму, расположенную на небольшом острове в заливе Сан-Франциско, известную своей практически невозможной для побега структурой. Ранее, во время первого президентского срока, Трамп предлагал укрепить южную границу США, создав траншею и заполнив ее аллигаторами, хотя впоследствии эту идею отрицал.

Несмотря на позицию республиканцев, проект вызвал значительную критику со стороны активистов за права иммигрантов, экологов и представителей коренных народов Флориды, которые видят в нем угрозу для священных земель и окружающей среды.

Миграционная политика Трампа — что известно

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что хочет депортировать «миллионы» мигрантов, а вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что можно начать с 1 миллиона.

15 марта судья Джеймс Боасберг издал решение, которым временно запретил администрации Трампа проводить депортацию мигрантов. В решении указано, что все рейсы для мигрантов должны были быть отменены, а самолеты, которые уже вылетели, должны были вернуться обратно.

Однако в Белом доме проигнорировали решение суда. Два самолета, которые направлялись в Сальвадор и Гондурас, продолжили свой путь. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявляла, что судья принял свое решение уже после того, как «иностранцы-террористы» были вывезены из США.

В апреле газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщала, что администрация Трампа работает над планом масштабной депортации мигрантов. Во внутренних обсуждениях речь идет о возможной депортации до миллиона человек в год, тогда как общее количество нелегальных мигрантов в стране оценивается примерно в 11 миллионов. В то же время реализация таких масштабных планов может столкнуться с юридическими и финансовыми трудностями.

Газета The New York Times писала, что администрация Трампа призвала иммиграционных судей быстро отказывать в предоставлении убежища мигрантам, чьи заявления, по их мнению, «не имеют шансов на успех».

28 мая Федеральный суд США временно запретил администрации Трампа лишать правовой защиты сотни тысяч мигрантов, въехавших в Штаты по гуманитарным программам эпохи Джо Байдена, среди которых — украинцы, бежавшие от войны.

30 мая издание The Washington Post сообщило, что Верховный суд США открыл путь для администрации президента Трампа к отмене временного легального статуса более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, который позволял им жить и работать в стране в течение двух лет.