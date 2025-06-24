В США Верховный суд снял ограничения на депортацию Трампом мигрантов в неродные для них страны

Верховный суд США открыл путь для администрации президента Дональда Трампа к возобновлению депортации мигрантов в страны, не являющиеся родными дня них — без возможности им доказать, какому вреду они там могут подвергнуться.

Об этом 24 июня сообщает агентство Reuters.

Верховный суд удовлетворил просьбу администрации Трампа отменить судебный приказ, требующий, чтобы мигранты, подлежащие депортации в так называемые «третьи страны», получали «реальную возможность» сообщить американским чиновникам о том, что им грозят пытки в новом месте назначения — во время рассмотрения судебного иска.

Краткое постановление Верховного суда не было подписано и не содержало обоснования, как это обычно бывает при принятии решений по чрезвычайным ходатайствам.

Судья Соня Сотомайор, к которой присоединились два других члена Верховного суда, назвала данное решение «грубым злоупотреблением» полномочиями.

«По-видимому, суд считает, что тысячи людей, подвергающихся насилию в отдаленных местностях, более приемлемы, чем отдаленная вероятность того, что окружной суд превысил свои полномочия по исправлению ситуации, когда он обязал правительство предоставить уведомление и процесс, на которые истцы имеют право в соответствии с Конституцией и законом», — заявила она.

Миграционная политика Трампа — что известно

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что хочет депортировать «миллионы» мигрантов, а вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что можно начать с 1 миллиона.

15 марта судья Джеймс Боасберг издал решение, которым временно запретил администрации Трампа проводить депортацию мигрантов. В решении указано, что все рейсы для мигрантов должны были быть отменены, а самолеты, которые уже вылетели, должны вернуться обратно.

Однако в Белом доме проигнорировали решение суда. Два самолета, которые направлялись в Сальвадор и Гондурас, продолжили свой путь. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт заявляла, что судья принял свое решение уже после того, как «иностранцы-террористы» были вывезены из США.

В апреле газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщала, что администрация Трампа работает над планом масштабной депортации мигрантов. Во внутренних обсуждениях речь идет о возможном выдворении до миллиона человек в год, тогда как общее количество нелегальных мигрантов в стране оценивается примерно в 11 миллионов. В то же время реализация таких масштабных планов может столкнуться с юридическими и финансовыми трудностями.

Газета The New York Times писала, что администрация Трампа призвала иммиграционных судей быстро отказывать в предоставлении убежища мигрантам, чьи заявления, по их мнению, «не имеют шансов на успех».

28 мая Федеральный суд США временно запретил администрации Трампа лишать правовой защиты сотни тысяч мигрантов, которые въехали в Штаты по гуманитарным программам эпохи Джо Байдена, среди которых — бежавшие от войны украинцы.

30 мая издание The Washington Post сообщило, что Верховный суд США открыл путь для администрации президента Трампа к отмене временного легального статуса более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, позволявшего им жить и работать в стране в течение двух лет.