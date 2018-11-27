27 ноября 2018, вторник

Трамп похвалился сравнением с Элвисом Пресли

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Трамп заявил, что гордится сравнением с музыкантом

Трамп заявил, что гордится сравнением с музыкантом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в молодости его часто сравнивали с известным музыкантом Элвисом Пресли.

Трамп сообщил, что всегда воспринимал такое сравнение как "большую похвалу", передает USA Today.

"Я не должен этого говорить, меня назовут высокомерным, а я не такой. Если не принимать во внимание светлые волосы, то, когда я был подростком, меня сравнивали с Элвисом", - заявил Трамп.

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